С российским мусором поможет управиться Япония, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

В Подмосковье появятся 4 завода, которые займутся термической утилизацией отходов. Об этом говорит министр ЖКХ области Евгений Хромушин.

Реализовывать проект доверят холдингу «РТ-Инвест», который использует японские технологии. Специалисты из Страны восходящего солнца проконтролируют этот процесс.

Заводы будут производить электроэнергию и тем самым повысят свою окупаемость.

Технология работы такова: тридцать процентов отходов оставляют бродить в особых ванных, двадцать процентов станет сырьем для вторичного производства, а оставшиеся пятьдесят будут использованы как твердое топливо.

До 7,6 тонны мусора смогут перерабатывать эти четыре завода в день.

Анастасия Туркова