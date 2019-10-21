Проблемы ждут россиян при оплате налогов

Россияне в интернете рассказали, каких подвохов можно ждать от налоговой службы, сообщает DEITA.RU.

Осталось полтора месяца для оплаты налоговых взносов. Традиционно все налоги должны быть оплачены до 1 декабря, за что и сколько платить обычно россияне узнают по уведомлениям, которые приходят по почте. Однако в виду широкого распространения интернета и порталов nalog.ru и госуслуги, часть квитанций может не дойти до получателя.

Как отмечают бывалые уже сейчас, если у человека есть аккаунт на сайте ФНС — то бумажную квитанцию могут не выслать, а уведомление будет в личном кабинете. При этом не стоит забывать, что почта бывает не надежной и письмо по дороге может затеряться. Чтобы избежать последующих неприятностей, россияне советуют обращаться в налоговую лично.

Еще одной ошибкой налогового органа может быть не точные данные. За год россияне могут что-то прикупить или что-то продать будь то машина, квартира или другое имущество облагаемое налогом. Поэтому при получении квитанции они советуют внимательно изучить за что придется оплатить налог, ведь если каких-то данных не хватит, то наказание понесет налогоплательщик, а не фискальное ведомство.

Ранее DEITA.RU писала о том, что городские депутаты Астрахани снизили налоговую ставка для жилой и коммерческой недвижимости. Так, для предпринимателей ставка упала с двух процентов до значения полпроцента, а для обычных граждан ставку снизили на 0,2%.

Иван Юрьев