Жительница Владивостока жалуется на отсутствие горячей воды уже на протяжении месяца, сообщает DEITA.RU. Воду в 76-м доме по Океанскому проспекту отключили еще 20 мая, и обещали включить 3 июня, однако, как говорится, «обещать — не значит сделать».

В управляющей компании сказали, уверяет женщина, что даже не представляют, когда включат горячую воду.

«А между тем воду обещали включить еще 3 июня, однако сегодня уже 16-е, а воды как не было, так и нет. Мало того, что не помоешься, не постираешься, так еще и на улице сыро и холодно, в результате я у меня простуда не проходит уже третью неделю», — говорит Галина.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что творческая группа из Уссурийска, которая активно продвигает в Сети фейкового председателя Исполнительного комитета Виталия Наливкина, придумала, каким образом можно решить проблему регулярных отключений.

Екатерина Брязгунова