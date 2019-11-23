«Пробник» тюрьмы выдал суд мужчине

Самый короткий в истории срок заключения будет отбывать дальневосточник, сообщает DEITA.RU.



Житель Бичуринского района Республики Бурятия получил самый короткий в истории тюремный срок. Суд приговорил его к колонии строго режима за приобретение наркотиков.

Как пишет «Байкал Daily», изначально обвиняемого приговорили к исправительным работам. Но тот на них не являлся. Тогда суд назначил более серьезное наказание – колония строгого режима. Но всего на 20 дней.

В Сети уже прозвали такое наказание «пробником» тюрьмы. Предполагается, что суровые условия напугают наркомана.

Елена Миронова