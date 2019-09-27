Процент по ипотеке понизится до конца года

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Стало известно, сколько будет стоить ипотека уже в этом году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Руководство банка ДОМ.РФ в лице Александра Плутника ожидает понижения ставок по ипотеке, предлагаемой основными банками страны. По словам специалиста, средний процент по займам для покупки жилья может составить 8,9% годовых уже до конца текущего года.

Как отметил эксперт, финансовые организации страны должны успеть провести ещё один цикл снижения ипотечных ставок до кого, как закончится этот год.

Вместе с тем, Плутник напомнил, что даже такое снижение окажется недостаточным. Согласно планам, ипотека должна опуститься до уровня 7,9% в ближайшие пять лет.

Дмитрий Шевченко

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