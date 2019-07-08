Госдума может принять поправки, сокращающие предельный срок владения недвижимым имуществом, которое является единственным и доход от продажи которого не облагаются налогом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Данный срок может быть сокращен с пяти до трёх лет. Кроме этого, законопроект, подготовленный к рассмотрению в Госдуме, предлагает уточнить условия предоставления имущественных налоговых вычетов при покупке жилья в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по кредитам, полученным не только от банков, но и от организаций.

Уточняется, что предлагаемая депутатами мера может быть задействована, только если займы были выданы в соответствии с программами помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным займам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Дмитрий Шевченко