Продавец рыбы обсчитала работодателя на 60 тысяч

Жительница Кавалеровского района Приморья пошла под суд за присвоение чужих денег, сообщает ИА DEITA.RU.

В течение некоторого времени 32-летняя женщина работала продавцом в одном из магазинов, торгующих рыбой. Но вместо того, чтобы все вырученные от продажи товара средства складывать в кассу, она решила поступить по-своему.

«Она присваивала денежные средства, полученные от покупателей от продажи продукции, и распоряжалась ими по своему усмотрению. Ущерб, причиненный работодателю, составил 60 тысяч рублей», – рассказали в районной прокуратуре.

Суд признал женщину виновной в присвоении вверенного чужого имущества. После вступления приговора в силу она должна будет отработать 160 часов обязательных работ. Кроме того, ей придется вернуть всю похищенную сумму работодателю.