Новости
Материнский капитал можно будет получить без бюрократических сложностей
12 Февраль 2020, 18:00
С начала года проверено более 200 точек доступа Wi-Fi в общественных местах ДФО
12 Февраль 2020, 17:46
Первый пациент вылечен от коронавируса на Дальнем Востоке
12 Февраль 2020, 17:45
Индексации соцвыплат хватит на 300 граммов помидоров в Приморье
12 Февраль 2020, 17:30
Общественная палата хочет штрафовать соцсети за оскорбление власти
12 Февраль 2020, 17:15
Продавец рыбы обсчитала работодателя на 60 тысяч
12 Февраль 2020, 17:00
Хабаровчанка неудачно покурила в самолете
12 Февраль 2020, 16:45
Президента Южной Кореи ждут во Владивостоке
12 Февраль 2020, 16:30
Продавец рыбы обсчитала работодателя на 60 тысяч
Женщина возместит ущерб и отработает 160 часов
Жительница Кавалеровского района Приморья пошла под суд за присвоение чужих денег, сообщает ИА DEITA.RU.
В течение некоторого времени 32-летняя женщина работала продавцом в одном из магазинов, торгующих рыбой. Но вместо того, чтобы все вырученные от продажи товара средства складывать в кассу, она решила поступить по-своему.
«Она присваивала денежные средства, полученные от покупателей от продажи продукции, и распоряжалась ими по своему усмотрению. Ущерб, причиненный работодателю, составил 60 тысяч рублей», – рассказали в районной прокуратуре.
Суд признал женщину виновной в присвоении вверенного чужого имущества. После вступления приговора в силу она должна будет отработать 160 часов обязательных работ. Кроме того, ей придется вернуть всю похищенную сумму работодателю.