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Продажи шуб падают из-за китайской контрабанды
Продажи меховой одежды в России в 2019 году резко упали, сообщает DEITA.RU.
Как пишут «Невские новости», специалисты не связывают падение спроса с аномальными погодными условиями. По мнению экспертов, обвал рынка обусловлен нелегальным ввозом пушнины из Китая и падением покупательной способности россиян.
В декабре 2019 года продажа меха в нашей стране упала на 35 %, и по оценкам экспертов Российского пушно-мехового союза, падение рынка продолжится.
Как считает заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина» Павел Голота, россияне сейчас стали больше тратить на продукты питания, нежели на меха. Приобрести меховую одежду по карману немногим людям.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе уровень цен на шубы выровняется из-за маленького объема производства. «А это значит, что вернется заинтересованность в добыче пушнины», - отметил Павел Голота.
Дмитрий Санников