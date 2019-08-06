Профильное министерство не одобрило запрет на продажу спиртного гражданам до 21 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Алкоголь с с содержанием этилового спирта от 16,5% рекомендовали не ограничивать в продаже. Такое решение приняли в Минэкономразвития, заявив, что подобный запрет может очень сильно сказаться на работе предприятий торговли.

В частности, как отмечают в ведомстве, в случае, если в торговой точке не будет специальной программы, которая распознаёт крепость алкоголя, то это придётся делать при каждой покупке лично продавцу. Такой порядок наверняка затруднит работу большинства магазинов по всей стране.

В министерстве считают, что подобная практика приведёт к множеству ошибок и не даст ожидаемого эффекта от запрета. Наоборот, по оценкам экспертов, это может даже простимулировать теневой алкогольный бизнес.

Дмитрий Шевченко