Не все биологически активные добавки будут в свободной продаже, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Депутаты Госдумы предложили разрешить продажу БАДов через интернет только в том случае, если они получили лицензию в Роспотребнадзоре.

В противном случае, по задумке парламентариев, их продажа онлайн должна быть ограничена. По мнению депутатов, в проекте закона помимо лекарств появятся БАДы и сопутствующие медицинские товары, для использования которых не требуется специальной медицинской квалификации.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, продажа медикаментов аптечными сетями напрямую онлайн запрещена. Разрешено заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупатель должен сам.

Дмитрий Шевченко