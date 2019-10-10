Продажу мест на кладбищах полиция признала незаконной

Полиция Брянска задержала похоронщиков-мошенников, которые спекулировали бесплатными местами на кладбище, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в полиции, группа мошенников длительное время оказывала жителям Брянска похоронные услуги, в стоимость которых входила плата за место на кладбище. Цена за могилу начиналась от пятнадцати тысяч рублей, но в зависимости от «живописности» места могла доходить и до пятидесяти пяти тысяч рублей.

Спецпредставитель МДВ РФ Ирина Волк заявила, что таким образом похоронщики совершали уголовное преступление, весь согласно действующему законодательству, места для захоронения на кладбищах предоставляются россиянам бесплатно.

«Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Правоохранительные органы уже задержали одного из подозреваемых. Мужчина сейчас находится под домашним арестом до выявления новых обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается», - рассказала Волк.

Подобные «похоронные» инциденты - не редкость для России. Ранее полиция Барнаула начало расследование по делу о детских могилах, которые ритуальные служащие отказались закапывать из-за поломки техники.

Екатерина Цой