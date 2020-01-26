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Продажу полицейской формы хотят запретить в России
Депутаты Государственной Думы рассмотрят обращение активистов общественного движения «За безопасность» о запрете свободной продаж полицейской формы в России, сообщает DEITA.RU.
Предложение общественники направили в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера не сдерживает преступников», - цитирует письмо RT.
В России сейчас за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных или контролирующих органов налагается штраф в размере до 1,5 тысячи рублей с конфискацией формы. Однако ее свободная продажа не запрещена.
Дмитрий Санников