Минздрав запланировал сокращение розничной продажи сигарет на 24% к 2024 году, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, об этом рассказал замглавы Минздрава Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме. Сокращение розничной продажи сигарет запланировано в рамках реализации национального проекта «Демография». Он включает в себя сразу несколько федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Всего на эти цели будет выделенов течение шесть лет 3,1 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что алкоголь и сигареты вышли из топ-5 популярных продуктов. Изменения связаны, в первую очередь, с той политикой, которую ведет государство. Главной причиной эксперты называют — резкое повышение цен на спиртные напитки и табак. Кроме того, немаловажную роль сыграла реформа контрольно-кассовой техники 2018 года.

Дмитрий Санников