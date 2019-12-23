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Продажу табака могут запретить с нового года в России

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Российские власти планируют побороть опасное увлечение подростков снюсами и другими законодательно. Совет Федерации направил в правительство РФ прошение об оперативном  введении запрета на продажу всех аналогов жевательного табака, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам председателя СовФеда Валентины Матвиенко, ввести официальный законодательный запрет на реализацию в стране различных изделий, в составе которых содержится никотин, необходимо до того, как выйдет соответствующий закон.

Российский политик заметила, что к моменту вступления в силу новой законодательной нормы - предполагается, что это произойдет 1 января будущего года - производители запрещенных веществ уже выпустят новые формы снюсов, чтобы обойти закон.

Матвиенко отметила, что несмотря на имеющийся в стране запрет на продажу указанных продуктов несовершеннолетним, производители продолжают реализовывать товары с содержанием никотина в иных формах. Никотиновые конфеты, из-за которых педагогический состав школ и родители давно забили тревогу в связи с повальным увлечением ими школьников, тому пример.

Отмечается, что новый закон призван еще сильнее ужесточить меры по защите детей от никотиносодержащих продуктов и санкции за случаи продажи снюсов и их аналогов несовершеннолетним. На данный момент, по требованию Роспотребнадзора власти регионов страны «закручивают гайки» для распространителей и продавцов указанных товаров на местном уровне, представители правоохранительных органов усилили меры профилактики и реагирования на случаи реализации опасных веществ школьникам и студентам, не достигших 18 лет.   

Екатерина Цой

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