Продажу вейпов решили ограничить

Любители попарить столкнуться с проблемами, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на громогласный девиз любителей электронных парилок: "Парю, где хочу" и "Законом не запрещено", власти США решили положить конец экспериментам американцев над своим здоровьем.

После недавнего случая массового отравления любителей вейпов, власти приняли решение запретить их продажу до момента установления безопасности их использования.

Правда, пока речь идёт о том, чтобы курящие не смогли пользоваться ароматизированными смесями. Именно в них наблюдается непредсказуемое поведение компонентов, которые при нагревании превращаются в яд.

Более того, запретители в США решили пойти дальше и уже подумывать над тем, чтобы убрать ароматные добавки и из обычных сигарет. Вероятно, продуцирование опасных веществ может иметь место и в этом случае.

Запрет на такие добавки должен вступить в силу уже через месяц.

Дмитрий Шевченко