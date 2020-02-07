Продление моратория на ЭРА-ГЛОНАСС подняло ввоз праворульных авто на четверть

Действующее с ноября 2018 года разрешение ввозить на Дальний Восток иностранные автомобили, не оборудованные системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, позитивно отразилось на импорте, сообщает ИА DEITA.RU.



Так, число ввезенных авто выросло на 28%, перейдя границу 130 тысяч. Активнее всего такими перевозками в регионе занимаются не оформленные в соответствующих органах предприятия, а частники, пишет «Коммерсант».

«Больше половины – 62% – это автомобили, которые ввезены физическими лицами. Порядок сохраняется на 2020 год, и мы ожидаем, что поток автомобилей уменьшаться не будет», – сказал начальник дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Ситуация с ЭРА-ГЛОНАСС, где ДФО получил заметные преференции после митингов и массовых обращений к властям, сохраняет за регионом славу главного праворульного субъекта страны. К примеру, Приморский край оказался на втором месте в стране по приобретению подержанных электромобилей, практически все из которых – японские праворульные. Напомним, мораторий должен был завершиться в ноябре 2019 года, но был продлен.