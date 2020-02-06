Продлить молодость до 44 лет предложили общественники Хабаровска

В ходе обсуждения поправок к Конституции представитель Общественной палаты Хабаровска Андрей Белоглазов предложил повысить молодежный возраст до 44 лет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что из-за того, что пенсионный возраст продлили, а молодежный так и остался на уровне 35 лет, в России появляется целый пласт населения, который не попадает под действие никаких льгот, например дальневосточной ипотеки.

Известно, что дальневосточная ипотека выдается только молодым семьям, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет. В то время как ВОЗ определила, молодежный возраст в пределах от 18 до 44 лет. Представитель палаты общественников предлагает поднять определение молодежи до уровня этой планки.

Однако сами россияне скептически отнеслись к подобному предложению:

«Пенсионный возраст надо назад уменьшать, а не молодежный увеличивать», - говорят одни.

«Тогда и детский возраст поднять до 35 лет. По той же логике. А ясельный до 20. А про пенсионный вообще забыть. Он только для вечно живых», - иронизируют другие.

«А проще не хотят сделать? Открыть обещанные к 2020-му году 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, вместо которых страна получила 20 миллионов нищих. Тогда никаких подачек в виде МРОТ и прочей милостыни никому не понадобится», - отмечают третьи.