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Продлить сроки выплаты кредита станет проще
10 Сентябрь 2019, 17:00
Деловая репутация граждан оказалась полностью в их руках, сообщает DEITA.RU.
Для россиян стал в новинку, так называемый, показатель долговой нагрузки, который считают банки. Данная метрика показывает, насколько сильно закредитован человек и сможет ли он потянуть ещё один займ.
Исходя из того, что в стране сложилась непростая ситуация с высокой закредитованностью населения, банки приняли решение не уменьшать этот показатель для тех, кто после изменения сроков отдачи заёмных денег, строго придерживается обозначенного плана.
Другими словами, в случае возникновения проблем с выплатой кредита и после заключения с банком договора о его реструктуризации, заёмщики лучше соблюдать договорённость по своевременному возврату долга. Тогда его показатель не станет ниже, что может привести к проблемам с получением кредитов в будущем.
Дмитрий Шевченко
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