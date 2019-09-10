Продлить сроки выплаты кредита станет проще

Деловая репутация граждан оказалась полностью в их руках, сообщает DEITA.RU.

Для россиян стал в новинку, так называемый, показатель долговой нагрузки, который считают банки. Данная метрика показывает, насколько сильно закредитован человек и сможет ли он потянуть ещё один займ.

Исходя из того, что в стране сложилась непростая ситуация с высокой закредитованностью населения, банки приняли решение не уменьшать этот показатель для тех, кто после изменения сроков отдачи заёмных денег, строго придерживается обозначенного плана.

Другими словами, в случае возникновения проблем с выплатой кредита и после заключения с банком договора о его реструктуризации, заёмщики лучше соблюдать договорённость по своевременному возврату долга. Тогда его показатель не станет ниже, что может привести к проблемам с получением кредитов в будущем.

Дмитрий Шевченко