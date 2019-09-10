telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Продлить сроки выплаты кредита станет проще

10 Сентябрь 2019, 17:00

банкомат, банк, карта

Деловая репутация граждан оказалась полностью в их руках, сообщает DEITA.RU.

Для россиян стал в новинку, так называемый, показатель долговой нагрузки, который считают банки. Данная метрика показывает, насколько сильно закредитован человек и сможет ли он потянуть ещё один займ.

Исходя из того, что в стране сложилась непростая ситуация с высокой закредитованностью населения, банки приняли решение не уменьшать этот показатель для тех, кто после изменения сроков отдачи заёмных денег, строго придерживается обозначенного плана.

Другими словами, в случае возникновения проблем с выплатой кредита и после заключения с банком договора о его реструктуризации, заёмщики лучше соблюдать договорённость по своевременному возврату долга. Тогда его показатель не станет ниже, что может привести к проблемам с получением кредитов в будущем.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Блокировать счета россиян будут по-новому Банки рухнули вместе с деньгами пенсионеров Ошибочный перевод на карту доведет до «уголовки»

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45