Президент Украины Петр Порошенко «продолжает гнать», так журналист, бизнесмен, политический беженец в Евросоюзе Анатолий Шарий прокомментировал предоставление украинского гражданства двоюродной сестре Олега Сенцова — Наталье Каплан и экс-депутату Госдумы России Илье Пономареву, сообщает DEITA.RU.

Напомним, инаугурация шоумена Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Последний рабочий день Петра Порошенко приходится на 17 мая, именно в этот день он решил раздать украинское гражданство россиянам.

«Этот психопат Порошенко продолжает гнать. В последний день каденции решил еще гражданства пораздавать россиянам», — написал Шарий на странице в Twitter у телеведущего Владимира Соловьева.

В свою очередь, бывший российский депутат Илья Пономарев уверяет, что будет использовать полученный статус для привлечения инвестиций на Украину.

Екатерина Брязгунова