«Продолжает гнать» — решения скандального президента осудили
Президент Украины Петр Порошенко «продолжает гнать», так журналист, бизнесмен, политический беженец в Евросоюзе Анатолий Шарий прокомментировал предоставление украинского гражданства двоюродной сестре Олега Сенцова — Наталье Каплан и экс-депутату Госдумы России Илье Пономареву, сообщает DEITA.RU.
Напомним, инаугурация шоумена Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Последний рабочий день Петра Порошенко приходится на 17 мая, именно в этот день он решил раздать украинское гражданство россиянам.
«Этот психопат Порошенко продолжает гнать. В последний день каденции решил еще гражданства пораздавать россиянам», — написал Шарий на странице в Twitter у телеведущего Владимира Соловьева.
В свою очередь, бывший российский депутат Илья Пономарев уверяет, что будет использовать полученный статус для привлечения инвестиций на Украину.
Екатерина Брязгунова