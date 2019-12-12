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Продолжится ли метель, сказали синоптики
Прогноз погоды на четверг опубликован, сообщает DEITA.RU.
Приморские синоптики опубликовали прогноз погоды для региона на четверг, 12 декабря. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, в примгидромете обещают, что метели закончатся на большей части края. Утром циклон, который принес в себе обильные осадки, уже будет в районе острова Сахалин. Однако в некоторых районах снегопады продолжатся: синоптики предупреждают о возможности умеренных и сильных осадков.
Также сообщается о том, что на побережье будет дуть сильный северо-западный ветер. Днем все осадки прекратятся, похолодает до минус 9 градусов, на севере днем -13.
Во Владивостоке сегодня без осадков, днем будет до минус 7 градусов.
Елена Миронова