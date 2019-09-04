Продукты России будут направлять по контракту через Крым, сообщает DEITA.RU. Информацию передает РИА ФАН.

Крымско-сирийский торговый дом «Содружество» совместно с экспортирующим сельскохозяйственную продукцию предприятием из Сирии подписали контракт о поставках. Директор торгового дома Сергей Голяндин прибавляет, что его сумма около двух миллионов долларов.

Контракт действителен до тридцать первого декабря 2019 года, но его можно продлить, заявляет Голяндин.

Контейнерные поставки пойдут в РФ через Севастополь и Феодосию. В первой партии привезут грейпфруты, гранаты, оливковое масло, апельсины и лимоны весом в тысячу тонн. Часть поставленного останется Крыму, остальную перенаправят на материк.

Анастасия Туркова

