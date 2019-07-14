В Приморском крае индекс потребительских цен в июне составил 101.9% к декабрю предыдущего года, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как отмечают приморские статистики, индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары с начала года составил 102.1%.

С начала года цены на плодоовощную продукцию возросли в среднем на 3.9%. Подорожали морковь, чеснок, картофель на 5.7-14.7%, капуста белокочанная, свекла столовая и лук репчатый – на 21.5-26.9%. В то же время помидоры свежие стали дешевле на 11.5%, огурцы – на 36.8%. Из фруктов заметный рост цен отмечен на бананы, груши, яблоки на 10.8-12.9%, виноград – на 32.8%.

В целом цены на мясо и птицу за полугодие возросли на 0.5%, из них свинина (кроме бескостного мяса) и мясной фарш стали дороже на 1.9-3.1%, мясо индейки – на 7%. Колбасы вареные, консервы мясные, продукты из мяса и птицы копченые подорожали – на 1.9-3.1%.

Молочная продукция в целом подорожала на 2.7%, из нее сметана, смеси сухие молочные для детского питания, творог жирный, сгущенное молоко с сахаром, молоко питьевое цельное стерилизованное – на 3.1-6.6%.

Цены на рыбопродукты в целом увеличились на 1.6%, из них соленая сельдь, рыба мороженная разделанная (кроме лососевых пород), филе сельди, рыба соленая, маринованная, копченая, рыба мороженая неразделанная, филе рыбное подорожали на 3.2-7.2%. Снижение цен наблюдалось на рыбу охлажденную и мороженную разделанную лососевых пород, кальмары мороженые, креветки мороженые неразделанные, икру лососевых рыб на 4.4-5.8%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в целом стали дороже на 4.4%, мука пшеничная – на 6.6%. На 4.1-4.7% подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, на 5.8% – хлопья из злаков (сухие завтраки). В группе крупа и бобовые выросли цены на горох и фасоль, крупу овсяную и перловую, манную, гречневую-ядрицу и пшено (на 7-21.4%), цены на рис шлифованный, напротив, снизились (на 0.6%).

Из остальных наблюдаемых продуктов питания на 3.3-9% подорожали майонез, шоколадные конфеты, пряники, сухие супы в пакетах, какао, сыры, соль поваренная пищевая, соки фруктовые.

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 1.4%, безалкогольные напитки – на 3.4%, мороженое – на 4.1%.

Дмитрий Санников