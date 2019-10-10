Продукты из Белоруссии возвращаются в Россию

На прилавки магазинов России возвращаются белорусские продукты. Россельхознадзор сообщил о снятии санкций с трех продовольственных компаний бывшей советской республики, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о различной молочной продукции «Слуцкого сыродельного комбината», упаковках сухого молока производства «Глубокского молочноконсервного комбината» и когда-то популярных у россиян мясных деликатесах белорусской фирмы «Брестские традиции». Продукты поступят в продажу в России уже с десятого октября.

Россельхознадзор пояснил, что отмена санкций для указанных предприятий связана с приведением продукции в соответствие с российскими и мировыми стандартами качества. Разумеется, перед тем, как попасть на прилавки российских магазинов белорусам придется предоставить электронные сертификаты о прохождении ветнадзора.

Екатерина Цой