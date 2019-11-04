Продукты, приближающие старость, назвала Малышева

Старение – процесс необратимый, но его можно отложить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



В эфире программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала о старении и тех продуктах, которые могут его приблизить. Прежде всего, известный врач объяснила природу старения – снижение синтеза специального белка – коллагена.

На то, чтобы организм начал быстрее стареть влияют сладости. Из-за них коллагеновые нити становятся хрупкими. На втором месте красное мясо – в нем слишком много фосфора. На третьем месте алкоголь, который обезвоживает.

Елена Миронова