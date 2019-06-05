Овощи в мае продолжили дорожать, ранее рост цены был зафиксирован еще в апреле, сообщает DEITA.RU.



На официальном сайте администрации Приморья еженедельно публикуют данные о средней цене на продукты питания. Согласно представленным данным, овощи продолжили дорожать. В среднем цена выросла на 0,6% по сравнению с апрельскими ценами.

Также значительно в цене выросли яблоки: если в конце апреля килограмм яблок можно было приобрести за 142,29 рублей, то на 20 мая стоимость яблок выросла на 6,49 рублей. Еще значительно подорожало пшено: в конце апреля килограмм крупы можно было приобрести за 80,3 рубля, то на 20 мая стоимость пшена увеличилась на 3,29 рублей. Особенно высоко в цене выросло сливочное масло - с 702,29 рублей за килограмм в конце апреля. В середине мая цена составила 710,24 рубля за кг. Рост составил почти 8 рублей.

На 1,32 рубля увеличилась цена картофеля, капусты - на 1,38 рубля. Репчатый лук в цене увеличился на 2,37 рублей. Меньший рост в цене показали гречка, мука и морковь. По остальным позициям также отмечается рост цены.

Подешевели рис, вермишель, свинина, курица и молоко. Так, свинина в цене потеряла более рубля, курица - 2,12 рублей, молоко - около 10 копеек. В цене немного упали сахар и соль.

Единственные в цене сохранились только хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сортов.

Отметим, что ранее DEITA.RU освещала рост цен на продукты питания в связи с приближением майских праздников. Один из двух периодов в году, когда розничная торговля повышает стоимость товара. Однако данный тренд остался: овощи и фрукты продолжили свое удорожание.

Иван Юрьев