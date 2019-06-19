Продукты с истекающим сроком годности предложили не перерабатывать и сжигать, а отдать бедным, инвалидам, бездомным детям и больным, сообщает DEITA.RU. Предложил такой подход Евгений Бобров, являющийся членом комиссии Совета по правам человека при президенте (СПЧ), пишут РИА «Новости».

Зачем тратить средства на переработку отходов и накапливать эти самые отходы, если можно этого избежать, считает Бобров. До того, как продукт испортится – дня за три до истечения срока годности – его можно отдать благотворительным организациям или в соцучреждения. Сюда же он отнес поликлиники, хосписы, больницы. Это удобно для ретейлеров и не причинит вреда людям, ведь продукт пока еще свежий. А вот расходы на содержание больных, беспризорных детей, инвалидов и стариков это сократит.

Член СПЧ добавил, что можно передавать продукты даже в последний день срока годности – при условии, что их съедят сразу.

До этого, напомним, произошел спор между двумя ведомствами по поводу продуктов: Роспотребнадзор в начале июня предложил запретить уничтожение продуктов, а в Россельхознадзоре это предложение назвали глупым.

Анастасия Туркова