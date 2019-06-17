Нововведение в торговле стартует в России уже этой осенью, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Граждан предупредят о наличии тех или иных веществ в продуктах с помощью своеобразного "светофора". Под обозначение попадёт сахар, жир и соль. В случае если концентрация этих элементов будет превышать норму, то на продукты с их содержанием будет клеиться красное предупреждение.

В соответствии с новеллой в России разрабатывается новый ГОСТ, который вскоре может стать одним из нормативов в торговле для всех стран, входящих в Евразийский союз.

Отмечается, что маркировка будет касаться товаров с однородным составом, таких как, например, сливочное масло. При этом продукты, в которых изначально завышено содержание определённых веществ, не будут маркироваться новым ГОСТом. В подобных случаях покупатели итак знают, что, например, в сладостях сахара гораздо больше нормы, относительно других продуктов.

Эксперты и маркетологи пока не могут чётко предсказать, каким образом нововведение может повлиять на цены в магазинах и позиционирование товаров в целом. Однако, большинство сходится во мнении, что хоть изначально новая схема со "светофором" предполагается как добровольная, со временем она станет обязательна.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье замечено повышение стоимости фруктов.

Дмитрий Шевченко