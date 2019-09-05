В стране зафиксировали дефляцию, сообщает DEITA.RU.

Федеральная служба государственной статистики заявила о том, что согласно расчётам и наблюдениям специалистов ведомства, в период с 27 августа по 2 сентября потребительские цены в российских магазинах снизились на 0,1%.

Данное событие, по информации организации, произошло после нулевой инфляции, которая была неделю ранее.

При этом, как отмечают в ФСГС, в августе две недели подряд дефляция составляла по 0,1%. Первую неделю месяца инфляция была нулевой после снижения цен на 0,1% в конце июля.

Таким образом, дефляция была зафиксирована уже в четвёртый раз за последние 1,5 месяца.

Дмитрий Шевченко