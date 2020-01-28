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Продукты в России подорожают на 5-12%

супермаркет, магазин - pixabay

Сильнее всего рост цен ожидается в сегменте мяса и молочной продукции, сообщает DEITA.RU.

В России в 2020 году могут подорожать продукты питания. Такое сообщение опубликовал Аналитический центр при правительстве. Как пишут «Известия», молоко и мясо могут подорожать на 10-12%, шоколад и вафли – на 5-7%, гречка – на 5-6%.

Причины роста цен – повышение себестоимости производства, сырья и услуг. Также цены на молоку могут подняться из-за того, что с этого года продукция подлежит обязательной маркировке.

Что касается цен на другие категории продуктов, то рост на них может быть вызван повышением стоимости пальмового масла, введением маркировки. Гречка же подорожает из-за сокращения ее посевов.

Елена Миронова

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