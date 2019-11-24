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Проект большого дальневосточного моста одобрил Росавтодор
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена в Якутии, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мост через Лену - это региональный проект, который республика Саха строит на принципах концессионного соглашения. «Росавтодор его посмотрел, он ему понравился, соответственно, будем выходить с этим проектом», - сказал министр.
По словам Евгения Дитриха, при поступлении документа из Росавтодора, Минтранс его рассмотрит оперативно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, а глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что проект уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о строительстве объекта может быть принято до конца года.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги «Вилюй», «Колыма» и «Лена», пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт «Якутск». К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
Дмитрий Санников