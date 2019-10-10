Проект «Чистая страна» привлекает все больше единомышленников

Некоммерческие организации включаются в реализацию проекта «Чистая страна», сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

В рамках решений, принятых на выездном заседании Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края, которое прошло в конце сентября нынешнего года в поселке Славянка Хасанского района, на площадке краевого парламента прошла рабочая встреча председателя ЗС ПК, регионального координатора федерального партийного проекта "Чистая страна" Александра Ролика с директором Приморской автономной некоммерческой организации Информационно-методический центр "Тихоокеанский Проект" Александром Смышляевым.

Главной темой встречи стало участие общественных объединений в экологическом воспитании и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, в рамках национального проекта "Экология" в Приморье в настоящее время реализуются три региональных программы: "Чистая страна", "Чистая вода" и "Комплексная система обращения с ТКО". Наиболее значительные изменения коснутся именно сферы обращения с отходами. С 1 января 2020 года в Приморье начнет работать единый оператор по обращению с ТКО.

"Одна из задач, которую мы решаем вместе с администрацией Приморского края, органами исполнительной власти - это повышение общей культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и экологического просвещения. В этой работе мы поддерживаем экологические и общественные движения, в том числе, молодежные, привлекаем различные некоммерческие организации и волонтеров. Думаю, что взаимодействие в рамках реализации в крае федерального проекта "Чистая страна" с ИМЦ "Тихоокеанский Проект" также будет способствовать решению данных задач", - отметил спикер краевого парламента Александр Ролик.

Вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды, на территории Приморского края в настоящее время регулируются 11 региональными законами, в том числе: "Об охране окружающей среды в Приморском крае", "Об экологическом образовании в Приморском крае", "Об отходах производства и потребления".

В ходе встречи были выработаны конкретные предложения по внесению изменений в краевое законодательство, подчеркнули в Законодательном Собрании Приморского края.