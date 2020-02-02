Проект «Невская проза» стартовал в Санкт-Петербурге

ИА «Невские новости» провело пресс-конференцию, посвященную старту нового проект «Невская проза». Обсуждение прошло 31 января в 15:00, сообщает DEITA.RU.

«Невская проза» - это уникальный культурологический проект - звуковая антология современной прозы Петербурга.

«Каждый выпуск это аудиокнига, в которой прозвучит голос одного из писателей – произведение, которое читает лично автор, расставляя акценты так, как он задумал во время написания текста. «Невская проза» - это не студийные записи с выхолощенным звуком, это особая возможность оказаться с писателем наедине так, как если бы он читал произведение слушателю лично», - отмечают организаторы проекта.

Цель проекта не только познакомить как можно больше читателей с работой писателей-современников, но сохранить авторское прочтение текста, уникальную авторскую интонацию; собрать максимально полную аудиотеку, содержащую запись голосов значимых прозаиков, живущих сейчас в Петербурге.

Форма проекта - аудиокнига, любимая молодой аудиторией и актуальная для социальных сетей, где читатели смогут оценить и прокомментировать произведение.

В проекте уже приняли участие петербургские писатели: Валерий Попов, Павел Крусанов, Герман Садулаев, Евгений Каминский, Валерий Воскобойников, Павел Алексеев, Вадим Левенталь, Александр Етоев, Игорь Куберский, Светлана Мосова, Валерий Айрапетян, Даниэль Орлов, Лев Наумов, Сюзанна Кулешова, Андрей Столяров, Валентина Кизило, Анатолий Бузулукского и другие.

Участники пресс-конференции:

Евгений Лукин писатель, директор Санкт-Петербургского Дома писателя

Георгий Мазуркевич заведующий сектором культурных программ Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского

Павел Алексеев писатель, председатель секции прозы союза писателей Санкт-Петербурга

Евгений Каминский писатель, поэт, редактор отдела прозы журнала «Звезда»

Сергей Арно писатель, заместитель председателя союза писателей Санкт-Петербурга

Андрей Балабуха писатель, председатель секции фантастики союза писателей Санкт-Петербурга

Тимофей Шабаршин главный редактор НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ и Виктория Черножукова креативный директор агентства, автор проекта.

Пресс-конференция прошла 31 января 2020 г в 15.00 Невский пр. д 66, в Книжной Лавке Писателей

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