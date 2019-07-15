В выходные дни известные спортсмены Приморья посетили специальную школу имени Теодора Тихого, где проходят обучение дети, совершившие преступление, сообщает DEITA.RU.

Руководитель проекта «Равнение на спорт», заслуженный тренер России Андрей Подоплелов отметил, что к детям школы-особое внимание.

«Целью нашего общения с трудными детьми является то, чтобы мы могли показать как спорт, трудолюбие, стремление к победе может исправить поведение подростков, которые попали в эту спецшколу. Молодые спортсмены поделились опытом своего успеха с трудными подростками», - рассказал Андрей Подопелов.

Спортсмены не только поделились собственным опытом достижения успеха, они и сыграли с ребятами в футбол. В школе имени Теодора Тихого оказалась сильная футбольная команда, игра закончилась со счетом 4:4.

В этот раз гостями специальной школы стали Шамиль Вагабов, победитель Кубка России, чемпион ДФО по кикбоксингу среди профессионалов, мастер спорта России, также к проекту подключились Михаил Ковылин - победитель Кубка России, чемпион Азии по кикбоксингу среди профессионалов, мастер спорта России, Сергей Трегубов.





Как рассказал председатель федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, уже к проекту подключились Михаил Ковылин - победитель Кубка Росси, чемпион Азии по кикбоксингу среди профессионалов, мастер спорта России, Сергей Трегубов, чемпион Приморского края по футболу -2019, чемпион Приморья 2018, тренер детской команды «Локомотив», Павел Курманов, спортсмен Федерации кикбоксинга Уссурийска , член краевой общественной палаты.

«Яркие представители спортивного сообщества Уссурийска донесли главную мысль проекта - это то, что возможно исправить любую сложную жизненную ситуацию, надо только захотеть, ведь рядом есть люди, которые готовы помочь», - подчеркнул президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

В конце встречи он похвалил успешных спортсменов и отметил важность проекта, который помогает ребятам из спецшколы принять правильные жизненные решения. Традиционно гости подарили спортинвентарь подросткам школы имени Теодора Тихого, которые обещали серьезно заниматься спортом и стремиться к успеху в жизни.

Иван Юрьев



