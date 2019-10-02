Проект «Социальная карта «Приморец» официально стартовал в крае

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Проект запущен первого октября, его целью является поддержка лиц, имеющих льготы федерального и регионального уровня, таких как ветераны войны и труда, инвалиды, дети-инвалиды и другие, сообщает DEITA.RU.
На данный момент к проекту подключились три известных учреждения - Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский и Почта банк. Для оформления заявки на карту потребуется посетить отделение одного из перечисленных банков, и предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус.
С момента подачи заявления до получения карты пройдёт порядка двух недель, однако в дальнейшем процедуру планируется сделать моментальной.
На данный момент у администрации Приморского края по проекту карты «Приморец» налажена взаимосвязь с девятью партнёрами. Это торговые сети «Реми», «Фреш25», «Зелёный остров», ООО «Клиника доктора Елистратова», аптечная сеть «Любимая аптека», магазины сети «Помощник», магазин зоотоваров «Белый кролик», а также фитнес-клуб «Платинум», и фитнес-студия «Фитхэлс». 
Как сообщил учредитель сети фитнес-клубов «Платинум» Иван Дворко, держатели карты смогут посещать занятия со скидкой до 30%.
Социальная карта «Приморец» - проект, открытый к сотрудничеству. Партнёрами проекта могут стать бизнесмены из самых разных направлений предпринимательской деятельности. 
Софья Корф

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