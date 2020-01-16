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6 Декабрь 2019, 18:15

Проезд для авто ограничат через жд-переезд во Владивостоке

вокзал, вагон, поезд

Автомобилям временно запретят переезжать через ж/д переезд в районе остановки «Моргородок» во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает ДВЖД, связано данное ограничение с ремонтом на указанном участке путей.

«С 21 по 22 января движение автомобилей через указанный переезд будет перекрыто, но частично. Все передвижения транспорта на данном отрезке будут сопровождаться сигналистами путевого хозяйства», - отметили специалисты-железнодорожники.

Руководство железной дороги просит водителей не планировать поездок через эту станцию в названный период времени и отнестись с пониманием к неудобствам.

Напомним, что подобные ограничения периодически вводятся на территории края. Как правило, они связаны с ремонтом ж\д путей, реже – с чрезвычайными ситуациями.

Александра Маслова

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