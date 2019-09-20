Проезд в автобусах в столице подорожает на 47%

Владивостокские автобусные перевозчики предложили администрации установить цену проезда в 34 рубля, сообщает DEITA.RU по материалам мэрии.

По информации управления транспорта администрации Владивостока, перевозчики называют в своих расчетах обоснованным тариф в среднем от 31 до 34 рублей. В числе аргументов автоперевозчики приводят рост цены топлива и запасных частей.

Ссылаются транспортники и на то, что компании в 2018 году предприятия закупили в общей сложности 106 автобусов (где они?!). Ну а за лизинг нужно платить.

Есть у перевозчиков и другие серьезные расходы вроде содержания боксов и автостоянок для хранения транспорта, обслуживание оборудования системы ГЛОНАСС. Ссылаются перевозчики и на 5% платы за эквайринг за систему безналичного расчета.

По информации мэрии, окончательное решение о цене поездки будет принято на заседании комиссии по тарифам администрации Владивостока уже на следующей неделе. В том, что он будет поднят, сомнений нет. В последний раз тариф менялся с 1 января 2018 года и сейчас составляет 23 рубля за одну поездку. Другое дело, на какую именно сумму повысят плату за проезд в городских автобусах. Сама же администрация Владивосткоа приводит цифры цен на поездки в автобусах в Хабаровске – 30 рублей, в Благовещенске - 25, Петропавловске-Камчатском – 27, Комсомольске-на-Амуре – 28-30, Екатеринбурге – 28, Красноярске – 26, в Москве – в зависимости от способа оплаты в среднем от 42 до 45 рублей.

Повышение платы за проезд может ощутимо ударить по карману как минимум студентов и пенсионеров. Кроме того, качество работы автобусов явно не поднимется так же мгновенно, как тариф.

Примечательно, что мэр города Олег Гуменюк ранее называл другой «потолок» — не дороже 30 рублей за проезд, подчеркивая, что «самое важное — учесть суммы затрат перевозчиков». Сейчас же риторика мэра несколько изменилась: «Необходимо, чтобы новый тариф оставался социально ответственным, доступным для людей», - приводит слова Олега Гуменюка администрация Владивостока.

Дмитрий Санников