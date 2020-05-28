Проезд на БАМе отремонтировали во Владивостоке

В среду, 27 мая, рабочие завершили ремонтные работы по улице Карбышева в районе домов №14, 16 и 18, сообщает ИА DEITA.RU. Проинспектировал работы мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Помимо укладки асфальта и замены бордюров, на месте был приведен в порядок участок ливневой канализации. Рабочие заасфальтировали порядка 600 квадратных метров и смонтировали 34 метра новых труб для ливневки.

Во время рабочей поездки на место ремонта, помимо осмотра ремонта глава города пообщался с местными жителями и дал несколько указаний специалистам мэрии. По его словам, финансирование работ по благоустройство идет проходит на средства их четырех бюджетов: федеральный бюджет, субсидии Минвостокразвития, а также деньги краевого и городского бюджетов

«Ремонт проводим не только на основных дорогах, но и на межквартальных проездах, придомовых территориях. Благодаря тому, что большинство контрактов было расторговано рано, по многим адресам работы уже завершены», - подчеркнул Олег Гуменюк.

Он добавил, что приступить к работам специалисты могли в начале апреля, однако в это время еще не работали бетонные заводы, которые производят и реализуют асфальтобетонное покрытие.

Как отметил специалист мэрии Юрий Трунов, срок исполнения контракта был последний день лета, однако подрядчики сделали все работы быстрее и уже подготовили все к сдаче.

Сами местные жители радуются, что помимо нового асфальта рядом с домами появилась новая детская площадка. Во время общения с мэром они попросили его помощи в благоустройстве территории – высадке новых деревьев. Поручение об этом сразу же сделал Олег Гуменюк сотрудникам мэрии. Однако ремонтные работы завершаться только после выполнении еще некоторых просьб местных жителей, в том числе и замены лестницы.

Отметим, что в прошлом году ремонтные работы проводились рядом с соседним домом.

На сегодня объем ремонтных работ начал нарастать в городе – часть объектов уже готовится к сдаче. Всего в этом году запланировано привести в порядок более 60 проездов между многоквартирными домами. Ремонтные работы проходят по нескольким программам.

Фото: Анастасия Котлярова