Проезд на красный свет светофора запрещен, однако из правила есть исключения, сообщает DEITA.RU.

Самой распространенным вариантом проезда на красный свет являются указания регулировщика. Второй вариантом движение спецтехники с включенными синими маячками, если от их работы зависит чья-то жизнь. Третьим вариантом станет, если автолюбитель выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, а во время движения включился красный. Завершать маневр ему предстоит уже на запрещающий сигнал.

Также красный можно проехать, если для остановки необходимо было совершить экстренное торможение. Однако доказать в суде или инспекторам, что для остановки необходимо было совершить экстренное торможение достаточно сложно, даже практически невозможно.

Последним вариантом пересечь запрещающий сигнал может так называемая крайняя необходимость. Водителя могут не наказать, если он проскочил на красный для того, чтобы доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Все эти варианты прописаны в Правилах дорожного движения, под разными пунктами. Последний случай поднят выше в Кодекс об административных правонарушениях.

Иван Юрьев