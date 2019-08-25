Приморские автомобилисты показали, что стало с временным объездом в районе Смоляниново в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик dpskontrol_125rus, утром в воскресенье, 25 августа, по размытому объезду около строящегося поста через речку Лобога пускают машины по очереди по одной полосе. Легковые автомобили тоже спокойно проходят.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ДПС.

Напомним, что днем ранее даже самые отважные автомобилисты не рисковали проехать по воде. Проезд был закрыт после того, как минивэн унесло в речку. К счастью, все остались живы.

Екатерина Брязгунова