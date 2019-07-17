Чиновники городской администрации озвучили «обоснованный тариф», сообщает DEITA.RU

Модернизацию общественного транспорта во Владивостоке обсуждали чиновники и городские депутаты накануне, 16 июля. И первой задачей в реформировании системы общественного транспорта назвали увеличение доходности маршрутов, а не повышение качества услуг, как ни странно. Тариф - «самый основной и любопытный вопрос», прозвучало на заседании.

По мнению специалистов, проводивших мониторинг работы транспорта в дальневосточной столице, «неоптимальная тарифная политика является одной из причин убыточной работы перевозчиков, низкого качества услуг и повышенной нагрузки на бюджет». Текущий тариф – 23 рубля за проезд в автобусе, 16 рублей — на трамвае и троллейбусе и 14 рублей — на Фуникулере — экономически не обоснован, считают чиновники. И предлагают повысить стоимость до 27 рублей, это на 17% больше, чем сейчас.

«Если принять экономически обоснованный тариф, экономика маршрутной сети существенно выигрывает», — отметили представители компании, проводившей исследование пассажиропотока во Владивостоке.

Экономика-то может и выигрывает, а вот пассажиры, пожалуй, нет. Ранее проезд в общественном транспорте ежегодно дорожал на рубль, а сейчас сразу на 4 – это может ощутимо ударить по карману как минимум студентов и пенсионеров. Кроме того, качество работы автобусов явно не поднимется так же мгновенно, как тариф.

Примечательно, что мэр города Олег Гуменюк ранее называл другой «потолок» — не дороже 30 рублей за проезд, подчеркивая, что «самое важное — учесть суммы затрат перевозчиков».

Светлана Алеутская