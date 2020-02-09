Проезд в городских автобусах подорожает с 1 марта

Стоимость проезда на автобусных маршрутах в отдельных городах Приморья подорожает с 1 марта 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Пассажиров уже готовят морально к тому, что при выходе из автобуса им придется расставаться с большей суммой, нежели сейчас. В автобусах Дальнегорска появились объявления со ссылками на федеральные и местные нормативные акты о том, что с 1 марта 2020 года стоимость проезда подорожает до 27 рублей с нынешних 25.

«Холодные грязные старые автобусы. Криворукие водители. Чудовищный тюремный шансон, иногда с матом. Прелесть, что за условия! И не забываем, что у нас есть еще и пригород. А там повышение будет намного больше, чем 3 рубля», - комментируют пассажиры.

«Скажите спасибо еще и государству, которое прямо и косвенно увеличивает поборы с транспортных компаний. Заботится о бизнесе. Не говорю уже про бензин и прочие НДС. Много компаниям с этих двух рублей останется?», - говорят другие.

Готовятся к повышению цен и находкинцы. В прошлом году проезд в Находке подорожал 30 марта и сразу на два рубля (с 25 до 27). В 2020 году решили повысить цену проезда в городском общественном транспорте на три рубля. И уже 1 марта одна поездка в Находке будет стоить 30 рублей.

Кроме того, в администрацию Находки поступило уведомление об установлении нового тарифа на поездки общественным транспортом в отдаленные микрорайоны Врангель и Ливадию. Индексация не превысит 11,1 проц. – такое решение было принято на совещании руководителей автотранспортных предприятий.

А в Дальнереченске проезд на внутригородских маршрутах уже стоит 30 рублей, не дожидаясь 1 марта. Каждый год каждое повышение, как перевозчики, так и городские власти объясняют инфляцией и обещают обновить автобусный парк. Ну а пассажиры оплачивают все тот же сервис за несколько большие деньги.