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Проезд в общественном транспорте подорожает

24 Сентябрь 2019, 10:15

автобус

Комиссия приняла решение существенно поднять стоимость проезда на всех видах общественного транспорта в городе, сообщает DEITA.RU.

Владивостокская городская комиссия по регулированию цен на пассажирские перевозки утвердила стоимость проезда в городском транспорте. Как сообщили в городской администрации, тарифы на проезд уже утверждены.

Проезд в автобусе подорожает с 23 до 28 рублей, в трамвае, троллейбусе и на фуникулере - с 16 и 14 рублей до 20.

В мэрии подчеркнули, что эти цены еще «социально ответственные». Ведь перевозчики требовали установить тариф в размере 31 - 34 рублей.

Стоит отметить, что пока остается непонятным, что за новую сумму компании-перевозчики сделают с автобусным, трамвайным и троллейбусным парком. В мэрии дали расплывчатое объяснение - «будет усилен контроль за качеством обслуживания». Предполагается, что за 20 и 28 рублей весь общественный транспорт Владивостока будут тщательно проверять на чистоту и исправность. Также каждый автобус, троллейбус и трамвай должны быть оборудованы терминалом безналичной оплаты проезда. Однако о конкретных сроках и мерах проверки не сообщается.

Елена Миронова

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