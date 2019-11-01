Проезда не будет: завтра перекроют важную столичную трассу

В ночь на 3 ноября один из дорожных участков во Владивостоке закроют, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в мэрии, ограничение проезда связано с ремонтом виадука на улице Олега Кошевого. Из-за этого подъехать к участку будет нельзя. Впрочем, работы запланированы на ночное время: с 23:00 2 ноября до 7 утра 3 ноября. Так, будет временно прекращено движение авто на улице Героев-Тихоокеанцев – на отрезке от дома №18 до Кипарисовой, и по Кипарисовой до пересечения с Олега Кошевого. Так же, нельзя будет ездить на участке от дома № 273 на Калинина до пересечения возле дома № 23 на Олега Кошевого.

«Объехать проблемный участок можно будет по Окатовой и Калинина», - посоветовали в городской администрации.

Примечательно, что сейчас на этом месте светофор. По плану властей, на Кошевого поставят надземный переход, а светофор уберут. Ожидается, что это существенно облегчит дорожный траффик.

По сообщению мэрии, виадук будет полностью построен к концу ноября. Изначально ввести в эксплуатацию его планировалось на несколько недель раньше. Однако, сроки «отодвинулись» из-за того, что завод изготовил необходимую балку на 10 дней позже условленной даты.

Напомним, что 4 ноября с 11:00 до 13:00 ограничат движение машин на отрезке пути на Корабельной набережной. Это связано с проведением концерта ко Дню народного Единства. Объехать этот участок можно по центральным улицам краевой столицы: Светланской и Алеутской.

Ранее DEITA.RU. проводила опрос, согласно которому 40% жителей Приморского центра предпочтут провести длинные праздники дома, еще 30% выбирают активный отдых на природе, а оставшиеся 30% - решают дела и проблемы, на которые не хватало времени в будни.

Александра Маслова