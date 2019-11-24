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«Проезда нет» — снегоуборочную технику «кидает» на скользкой трассе
Спецтехнику развернуло на объездной трассе Владивостока вечером в воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет dpskontrol125rus.
Дорожная ситуация во Владивостоке продолжает оставаться напряженной, спецтехника выходит на обледенелые дороги, чтобы хоть немного расчистить путь к утру понедельника. Однако некоторая снегоуборочная техника явно не справляется со своими обязанностями из-за очень скольких дорог.
Так, один из КамАЗов развернуло на объездной трассе. «После острова Русского в сторону Патрокла», — уточняют очевидцы происшествия.
Судя по кадрам, пострадавших нет, впрочем, как и проезда по трассе.
Ранее прошла информация, что автомобилисты Приморья жалуются на очень скользкие дороги по всему региону.
Екатерина Брязгунова