Обновление 10.04

Сотрудники ДПС пускают высокие автомобили через проезд по реке Лабога. Об этом DEITA.RU сообщили приморские автомобилисты.

Ранее

Основная трасса Артем — Находка в Приморье блокирована высокой водой, сообщает DEITA.RU

Ночью в субботу, 17 августа, затопило проезд через реку Лабога в районе Смоляниново. Теперь добраться до Находки или в обратном направлении можно только через Партизанск.

По словам местных автомобилистов, которые с раннего утра пытаются добраться до Владивостока, через Пристань тоже добраться не получится. Дорогая размыта.

Напомним, из-за прохождения тайфуна «Кроса» в Приморском крае третий день идут дожди, во многих реках поднялась воды, в результате чего затоплены придомовые территории, перемыты дороги. Некоторые населенные пункты отрезаны от большой земли.

Екатерина Брязгунова