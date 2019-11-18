Профессиональные логопеды, дефектологи и тьюторы помогают семьям Приморья на расстоянии

Приморские родители начали в этом году получать психолого-педагогическую помощь по региональной подпрограмме нацпроекта «Образование». В этом году в региональную службу оказания соответствующих бесплатных услуг обратилось более трех тысяч семей. Всего к 2024 году в рамках проекта планируется проконсультировать не менее 27 тысяч человек, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте образования.

Приморская служба оказания бесплатных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям начала свою работу с июня этого года, и менее чем за полгода ее услугами воспользовались более трех тысяч человек, как из Владивостока, так и из других муниципальных образований Приморья.

В данную службу могут обратиться за помощью также семьи с детьми с особыми образовательными потребностями по вопросам коррекции. Помощь оказывают специалисты, имеющие соответствующее педагогическое образование, в том числе, дефектологи, логопеды и тьюторы, уточнила директор Владивостокской коррекционной школы-детского сада VII вида Ирина Кормишкина. Данное учреждение входит в систему региональной службы, и за консультацией можно обратиться туда по телефону 8 (904) 621-28-33 (Нерчинская, 44).

Отметим, что возможность обратиться с проблемой психолого-педагогического свойства к специалистам появилась в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы. Некоторые родители пока не привыкли к такому формату обращений, но специалисты настоятельно рекомендуют им попробовать, ведь проблемы развития детей должны находиться на постоянном контроле у взрослых.