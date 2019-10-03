Профессионалы дали 3 совета новичкам – что делать перед каждой поездкой

Не многие помнят эти элементарные правила эксплуатации авто, сообщает DEITA.RU.



Перед каждой поездкой важно не только проверять наличие всех авто документов, но и состояние самой машины. Опытные водители составили список из трех важнейших вещей.

Перед каждой поездкой необходимо проверять уровень давления в шинах. Оно может меняться в зависимости от температуры и даже места парковки. Узнать норму для вашей машины можно на стикере у двери или в документации к авто.

Протереть пыть. Этот пункт также обязателен. Чистые стекла и зеркала – залог безопасности. Кроме того, перед каждой поездкой рекомендуется протирать фары.

Проверить все рабочие жидкости. Проверяйте уровень масла, тормозной жидкости и антифриза перед поездками. Также не забудьте долить воды в бачок омывателя.

Елена Миронова