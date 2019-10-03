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Профессионалы дали 3 совета новичкам – что делать перед каждой поездкой
3 Октябрь 2019, 02:45
Не многие помнят эти элементарные правила эксплуатации авто,
сообщает DEITA.RU.
Перед каждой поездкой важно не только проверять наличие всех авто документов, но и состояние самой машины. Опытные водители составили список из трех важнейших вещей.
Перед каждой поездкой необходимо проверять уровень давления в шинах. Оно может меняться в зависимости от температуры и даже места парковки. Узнать норму для вашей машины можно на стикере у двери или в документации к авто.
Протереть пыть. Этот пункт также обязателен. Чистые стекла и зеркала – залог безопасности. Кроме того, перед каждой поездкой рекомендуется протирать фары.
Проверить все рабочие жидкости. Проверяйте уровень масла, тормозной жидкости и антифриза перед поездками. Также не забудьте долить воды в бачок омывателя.
Елена Миронова