Профессионалы дали 3 совета новичкам – что делать перед каждой поездкой

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Не многие помнят эти элементарные правила эксплуатации авто, сообщает DEITA.RU.

Перед каждой поездкой важно не только проверять наличие всех авто документов, но и состояние самой машины. Опытные водители составили список из трех важнейших вещей.

Перед каждой поездкой необходимо проверять уровень давления в шинах. Оно может меняться в зависимости от температуры и даже места парковки. Узнать норму для вашей машины можно на стикере у двери или в документации к авто.

Протереть пыть. Этот пункт также обязателен. Чистые стекла и зеркала – залог безопасности. Кроме того, перед каждой поездкой рекомендуется протирать фары.

Проверить все рабочие жидкости. Проверяйте уровень масла, тормозной жидкости и антифриза перед поездками. Также не забудьте долить воды в бачок омывателя.

Елена Миронова

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