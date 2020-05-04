Профессор рассказал способ приобрести стойкий иммунитет к коронавирусу

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Тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом напрямую повлияет на формирование иммунитета к нему, сообщает ИА DEITA.RU.

Такую точку зрения озвучил профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов. Кроме того, он заявил, что есть вероятность, что иммунитет будет держаться в течение двухлетнего периода, пишет «Российская газета».

«Проблема с нынешним коронавирусом в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для знакомства с этим вирусом. Из-за того, что это SARS (коронавирус схож с атипичной пневмонией), есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года», – заявил эксперт.

Существует важный нюанс. Если заболевание будет протекать в легкой форме, это не блокирует возможность повторного заражения. Аналогично и в случае со слишком тяжелым течением: у организма может не остаться на это сил. Для создания стойкого иммунитета оптимально переболеть коронавирусом в среднетяжелой форме, при этом не злоупотребляя лекарствами.

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