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Профессор рассказал способ приобрести стойкий иммунитет к коронавирусу
Метод понравится не всем
Тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом напрямую повлияет на формирование иммунитета к нему, сообщает ИА DEITA.RU.
Такую точку зрения озвучил профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов. Кроме того, он заявил, что есть вероятность, что иммунитет будет держаться в течение двухлетнего периода, пишет «Российская газета».
«Проблема с нынешним коронавирусом в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для знакомства с этим вирусом. Из-за того, что это SARS (коронавирус схож с атипичной пневмонией), есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года», – заявил эксперт.
Существует важный нюанс. Если заболевание будет протекать в легкой форме, это не блокирует возможность повторного заражения. Аналогично и в случае со слишком тяжелым течением: у организма может не остаться на это сил. Для создания стойкого иммунитета оптимально переболеть коронавирусом в среднетяжелой форме, при этом не злоупотребляя лекарствами.