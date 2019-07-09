В перечень общественно полезных услуг добавили новую, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Этой услугой стала профилактика абортов по желанию женщины – премьер-министр Дмитрий Медведев подписал данное постановление. Также документ добавляет в список социально значимых услуги по профилактике социального сиротства – чтобы предотвратить отказы от новорожденных, сократить случаи лишения родительских прав и обеспечить гражданам шанс на их восстановление. Родителям теперь будут предоставлять различную помощь, включающую в себя консультации, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную виды помощи.

Изменения начнут действовать с 1 января 2020 года.

Анастасия Туркова