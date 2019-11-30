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Профобучение для женщин в декрете реализуют в Приморье

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Находящиеся в декретном отпуске женщины с ребенком в возрасте до трех лет могут пройти бесплатное профессиональное обучения по одной из девяти выбранных программ или 20 специальностей, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и социального развития.

Программа занятий предполагает, как обучение конкретной специальности с нуля, так и курсы повышения квалификации в рамках имеющейся профессии. В первом случае у приморских женщин на выбор 20 вариантов, во втором – девять.

Так, курсы по повышению квалификации можно пройти в рамках педагогики, проектно-сметного и таможенного дела,  ИКТ, контрактной системы закупок, предоставления медуслуг, предпринимательского дела, наращивания волос, ресниц, ногтей. Также в рамках курсов можно повысить уровень владения персональным компьютером вплоть до освоения программ 1С.

Также в рамках государственной программы Приморья «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2021 годы» для женщин, находящихся в декретном отпуске, предусмотрены обучающие курсы по конкретным специальностям. Среди них администратор и бухгалтер, делопроизводитель и офис-менеджер, косметолог и визажист, повар и кондитер, швея и закройщик и т.д.

Для того, чтобы пройти обучение, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, заверенной выпиской о предоставлении декретного отпуска, а также с заявлением на обучение.

фото: primorsky.ru

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